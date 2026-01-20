I funerali di Tony Dallara si sono tenuti a Milano, presso la Basilica del Corpus Domini, segnando un momento di commozione. L’evento ha visto la partecipazione di amici e familiari, tra cui Memo Remigi, che ha espresso il suo cordoglio. La morte del cantante rimane avvolta nel mistero, lasciando un vuoto nel mondo della musica italiana.

Commozione e un lungo addio: i funerali di Tony Dallara si sono svolti a Milano, presso la Basilica del Corpus Domini. Amici, parenti e fan hanno dato il loro ultimo saluto all’artista, scomparso all’età di 89 anni. Cantante di successo, Dallara ha lasciato un segno indelebile nella musica leggera degli anni Cinquanta e Sessanta. I funerali di Tony Dallara. Il funerale di Tony Dallara si è aperto con grande commozione e con l’arrivo di una bara blu. Ad attenderla amici e fan, arrivati presso la Basilica del Corpus Domini per omaggiare l’artista, ma soprattutto le amatissime figlie, Natasha e Lisa, e la moglie Patrizia. 🔗 Leggi su Dilei.it

Funerali Tony Dallara, l'addio dell'amico Memo Remigi e il mistero sulla morte

L'incidente in casa, il virus e la denuncia della figlia: è giallo sulla morte di Tony DallaraLa morte di Tony Dallara, avvenuta il 16 gennaio all'età di 89 anni, ha sollevato dubbi sulla gestione sanitaria.

Addio a Tony Dallara, morto a 89 anni: le cause della scomparsa dell’ultimo degli “urlatori”Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Tony Dallara, noto come uno degli ultimi “urlatori” della canzone italiana.

