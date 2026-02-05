Nuova linea dell’alta velocità Battipaglia – Praia a Mare Italia dei Diritti De Pierro | Resterebbe

La nuova linea dell’alta velocità tra Battipaglia e Praia a Mare si fa strada, ma non senza polemiche. Italia dei Diritti di De Pierro denuncia che l’opera, dal valore di 10 miliardi di euro, potrebbe partire senza rispettare le regole europee. La questione divide politici e cittadini, mentre i lavori sembrano avanzare senza le approvazioni necessarie.

**Un’opera ferroviaria di 10 miliardi di euro, ma senza rispettare il regolamento europeo: così nasce la controversia sulla nuova linea alta velocità Salerno–Reggio Calabria.** Nel cuore della regione meridionale, dove il paesaggio si snoda tra montagne, valli e zone rurali, si sta dibattendo una questione delicata: il progetto ferroviario “Battipaglia – Praia a Mare”, una delle linee strategiche per il connettere Salerno alla Calabria, sembra non rispettare il regolamento approvato da Roma nel quadro dell’Unione Europea. E il movimento Italia dei Diritti De Pierro non ci ha tenuto. Secondo il vice segretario del movimento, Andrea Vricella, il progetto – che prevede un investimento di 10 miliardi di euro – andrebbe a vantaggio di soli due comuni, con un tempo di percorrenza ridotto soltanto di 25 minuti, in una tratta che va da Salerno a Reggio Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Battipaglia Praia a Mare

La nuova linea dell’alta velocità tra Battipaglia e Praia a Mare sta creando polemiche.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Battipaglia Praia a Mare

Argomenti discussi: AV Salerno–Reggio Calabria, a Napoli il punto sui lavori: ecco la situazione aggiornata nel tratto Romagnano - Padula - Praia; La rivoluzione TAV in Italia: l'ultimo aggiornamento sulle nuove opere di alta velocità in costruzione; Lavori sulla Napoli-Bari, nuovo stop ai treni per 12 giorni tra Puglia e Roma; A4, chiusure notturne al casello di Peschiera per i lavori dell’Alta Velocità.

Alta velocità in Basilicata: duemila firme per la petizione della Filt CgilRaccolte 2.000 firme per chiedere una nuova linea ferroviaria ad alta capacità in Basilicata. La Filt Cgil sollecita atti concreti e un cronoprogramma chiaro. trmtv.it

Treni, guasto sulla linea dell’Alta velocità Napoli-Roma. Caos e maxi ritardi a TerminiRoma, 17 giugno 2025 – Caos treni. Giornata di passione soprattutto sull’Alta Velocità Napoli-Roma per problemi tecnici. Convogli cancellati e maxi ritardi si registrano su tutta la linea con tempi di ... quotidiano.net

: Nasce UNICI, la nuova linea editoriale che interpreta le puntando su essenzialità, efficacia e autonomia. Un progetto che va oltre la semplice riorganizzazione dei contenuti: è una vera facebook