Nuova linea dell' alta velocità Battipaglia - Praia a Mare Italia dei Diritti De Pierro | Resterebbero isolati i residenti del Vallo di Diano Alburni e Basilicata meridionale
La nuova linea dell’alta velocità tra Battipaglia e Praia a Mare sta creando polemiche. Secondo Italia dei Diritti, la proposta rischia di isolare i residenti del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale. La questione riguarda soprattutto il rispetto delle norme europee e le possibili conseguenze per le comunità locali. Si aspetta una risposta dalle autorità, mentre il dibattito continua a infiammarsi.
La nuova linea dell'alta velocità Battipaglia - Praia a Mare sta facendo discutere in quanto sembra che non venga rispettato il regolamento approvato dall'Unione Europea. Sul tema si è espresso anche il movimento Italia dei Diritti De Pierro attraverso il vice segretario per Salerno Andrea.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Nasce “Più di un Parco” per valorizzare il patrimonio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
È nato “Più di un Parco”, un progetto che punta a mettere in luce il patrimonio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Caos treni alta velocità, ritardi fino ad 8 ore dopo donna investita da convoglio a Praia a Mare in Calabria, Roma Termini paralizzata
