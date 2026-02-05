Nuova linea dell' alta velocità Battipaglia - Praia a Mare Italia dei Diritti De Pierro | Resterebbero isolati i residenti del Vallo di Diano Alburni e Basilicata meridionale

La nuova linea dell’alta velocità tra Battipaglia e Praia a Mare sta creando polemiche. Secondo Italia dei Diritti, la proposta rischia di isolare i residenti del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale. La questione riguarda soprattutto il rispetto delle norme europee e le possibili conseguenze per le comunità locali. Si aspetta una risposta dalle autorità, mentre il dibattito continua a infiammarsi.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.