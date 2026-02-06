Tragedia nel porto italiano morte atroce davanti ai soccorritori Tutto in un attimo

Nel primo pomeriggio di venerdì 6 febbraio, il porto di Civitavecchia si è trasformato in scena di una tragedia. Un uomo è morto in modo violento davanti ai soccorritori, in un attimo che non lascia spazio a spiegazioni. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi era presente, con i soccorritori che hanno tentato invano di salvare la vita alla vittima. La polizia e le forze dell’ordine sono già sul posto per avviare le indagini.

Nel primo pomeriggio di venerdì 6 febbraio, il porto di Civitavecchia è stato teatro di un incidente mortale. Un uomo di mezza età è deceduto dopo essere caduto dalla murata di una nave da crociera appartenente alla flotta Costa. L'episodio si è verificato mentre sulla banchina erano già presenti le squadre di soccorso impegnate in un'altra emergenza sanitaria. Incidente improvviso alla banchina 12. Secondo le ricostruzioni ufficiali dei vigili del fuoco, l'allarme è scattato intorno alle 14:00. Le squadre erano infatti sul posto, alla banchina 12, per assistere l'atterraggio di un elicottero di soccorso inviato d'urgenza per il trasferimento di un crocierista colto da malore a bordo della stessa nave.

