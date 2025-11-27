Ma è giovanissimo Incidente atroce morto così | la scena shock davanti ai soccorritori

Un impatto devastante, un ragazzo sbalzato sull’asfalto e una corsa disperata contro il tempo. Così si è consumata la tragedia costata la vita a Francesco Ajdini, 18 anni, residente con la famiglia a Praticello di Gattatico. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16, a Sorbolo di Parma, lungo via Marconi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e sulla frequentata strada provinciale 62. Dai primi rilievi, il quadro che emerge è quello di un urto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane. La dinamica dello schianto e i soccorsi immediati. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava viaggiando sul suo scooter 125 quando, all’altezza dell’ex Tigotà, una Fiat guidata da un uomo avrebbe iniziato la manovra per svoltare a sinistra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

