Un uomo è caduto da una nave da crociera al largo della costa di Tenerife

Today.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passate più di 24 ore dalla scomparsa di un uomo di 76 anni, di origine britanniche, caduto in mare da una nave da crociera al largo di Tenerife. La guardia costiera spagnola è ancora impegnata nelle operazioni di soccorso del 76enne, lanciate intorno alle ore 9 del 27 novembre. 🔗 Leggi su Today.it

