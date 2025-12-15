Tragedia a Calolzio | colpito da malore muore davanti casa

Una tragedia si è verificata a Calolziocorte, frazione di Sala, dove un uomo di 60 anni è morto improvvisamente davanti casa a causa di un probabile infarto. L'emergenza è scattata nel tardo pomeriggio di domenica, quando sono stati chiamati i soccorsi. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, ancora scossa dall'accaduto.

Tragedia a Sala, frazione di Calolziocorte. Nel tardo pomeriggio di domenica è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112, per un uomo di 60 anni che ha accusato un malore - probabilmente un infarto - proprio davanti casa, in via Portico. Vani i tentativi di rianimarlo.