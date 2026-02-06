A Roma, il traffico nel centro resta congestionato. Le verifiche sulle alberature dopo la caduta di un pino hanno portato alla chiusura di via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia. Anche le linee di bus di zona sono deviate per lavori notturni sul Lungotevere Flaminio, in corso dal 7 al 14 febbraio tra le 21 e le 6 del mattino. Inoltre, tra il 9 e il 20 febbraio, la ferrovia Metromare subirà interruzioni tra Porta San Paolo e Magliana, con la circolazione

Luceverde Roma Bentrovati in centro per Verifiche Tecniche sulle alberature a seguito della caduta di un pino permane il divieto di transito per veicoli e pedoni in via dei Fori Imperiali tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia deviate anche le linee bus di zona per lavori notturni sul Lungotevere Flaminio da 7 al 14 febbraio tra le 21 e le 6 del mattino successivo resterà chiuso il tratto tra via Masolino da Panicale via Donatello in direzione di piazzale Flaminio anticipiamo che per 10 giorni dal 9 al 13 e poi dal 16 al 20 febbraio la ferrovia Metromare per lavori sarà parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare per quanto riguarda la tratta Magliana Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta possibile In alternativa utilizzare la linea della metropolitana detta su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-02-2026 ore 19:30

Approfondimenti su Roma Trasporti

Questa sera a Roma si registrano diversi disagi alla circolazione.

Il maltempo di questa notte ha causato disagi in tutta la città.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Roma Trasporti

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 31 gennaio e 1° febbraio; Le strade chiuse a Roma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Milano si blinda per le Olimpiadi: ecco tutte le strade chiuse; Olimpiadi Invernali, da Cortina a Bormio: la mappa delle strade chiuse e le date delle ZTL.

Traffico Roma del 06-02-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo con code tra Ardeatine d'appia traffico in coda anche lungo la ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità ritrovati della reazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da raccordo anulare in carreggiata interna ... romadailynews.it

#Roma #viabilità Guida alle Zone a traffico limitato del weekend x.com

Rallentamenti verso Latina e Roma per due incidenti e traffico intenso, complicato dalla pioggia intensa facebook