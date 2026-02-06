Il maltempo di questa notte ha causato disagi in tutta la città. Un albero è crollato in via Monte delle Capre al Trullo, e i lavori di rimozione sono ancora in corso. Le strade sono piene di auto in coda, soprattutto tra Parco dei Medici e il viadotto della Magliana, dove si è verificato anche un incidente. La situazione si fa complicata anche sulla via Pontina, sulla Raccordo Anulare e sulla tangenziale est, con code che si allungano tra Tor Cervara e via dei Monti Tiburtini. La pioggia

Luceverde Roma Buongiorno l'annunciato maltempo per oggi è arrivato e questa notte ha colpito quasi tutta la regione a Roma un albero è crollato in via Monte delle Capre Al Trullo si sta ancora lavorando per la riapertura altri disagi si registrano in diverse zone della città e ovviamente il traffico è il primo a risentirne sulla Roma Fiumicino un incidente provoca coda in entrata in città tra Parco dei Medici e il viadotto della Magliana ma si sta in coda anche sulla via Pontina direzione Roma 3 Tor de' Cenci il raccordo anulare sul Raccordo Anulare troviamo code per un incidente e traffico tra la Romania e la Ardeatina carreggiata interna si sta in fila anche sul tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale est e quindi entrato in città sulla tangenziale code tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico e poi le solite code sulla via Flaminia è sulla via Salaria in incita bene questa la situazione al momento ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete sempre consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-02-2026 ore 08:30

Lunedì mattina il traffico a Roma si presenta molto congestionato.

Alle ore 08:30 del 6 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta generalmente scorrevole, nonostante alcune criticità legate al maltempo.

