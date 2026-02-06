Traffico Roma del 06-02-2026 ore 18 | 30

Traffico intenso a Roma nelle prime ore della serata. Le strade principali sono tutte in tilt, con code che partono dall'Ardeatina e si estendono sulla Bufalotta, sulla Roma L'Aquila e sulla Tangenziale Est. La situazione peggiora tra San Lorenzo e Viale Castrense, e sulla Cristoforo Colombo, dove si registrano ritardi tra via di Mezzocammino e via di Malafede. Lavori notturni sul Lungotevere Flaminio causano la chiusura tra via Masolino da Panicale e via Donatello fino alle prime luci di domani.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo con code tra Ardeatine d'appia traffico in coda anche lungo la carreggiata interna tra via della Bufalotta La Rustica trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il bivio per la tangenziale Portonaccio in uscita da Roma sulla tangenziale est sempre per traffico segnaliamo code tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni nella stessa direzione traffico incolonnato tra San Lorenzo e viale Castrense trafficata la via Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione ostia per lavori notturni sul Lungotevere Flaminio tra le 21 di questa sera alle 6 di domattina resterà chiuso il tratto tra via Masolino da Panicale via Donatello in direzione di Piazzale delle Belle Arti maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-02-2026 ore 18:30 Approfondimenti su Roma Traffic Traffico Roma del 06-02-2026 ore 08:30 Il maltempo di questa notte ha causato disagi in tutta la città. Traffico Roma del 06-02-2026 ore 11:30 Alle 11:30 di oggi, il traffico a Roma si presenta molto congestionato in diverse zone. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Roma Traffic Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 31 gennaio e 1° febbraio; Le strade chiuse a Roma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Milano si blinda per le Olimpiadi: ecco tutte le strade chiuse; Olimpiadi Invernali, da Cortina a Bormio: la mappa delle strade chiuse e le date delle ZTL. Traffico Roma del 06-02-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Ardeatina circolo di nuovo regolare tra via di San Sebastiano ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità ritrovati della reazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da raccordo anulare in carreggiata interna ... romadailynews.it #Roma #viabilità Guida alle Zone a traffico limitato del weekend x.com Roma terza per sesso. Con ‘sto traffico. Immaginate senza. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.