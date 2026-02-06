Traffico Roma del 06-02-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 di oggi, il traffico a Roma si presenta molto congestionato in diverse zone. Sul Raccordo Anulare, ci sono rallentamenti tra Casilina e Appia, mentre all’altezza dello svincolo per la Tuscolana si registrano code. Anche sulla Cassia, in direzione centro, ci sono ingorghi e la strada è rallentata. La corsia tra Baccano e le Rughe, sulla tratta urbana dell’A24, è chiusa per lavori di manutenzione, con 3 km di coda tra gli svincoli per la Togliatti e la tangenziale

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare tratto Casilina Appia traffico rallentato all'altezza dello svincolo per la Tuscolana in via Cassia rallentamenti dal raccordo anulare a via dei Due Ponti è sempre sulla Cassia in direzione centro è chiusa per manutenzione la corsia tra Baccano e le rughe sulla tratto Urbano della A24 3 km di coda sono segnalati tra gli svincoli per la Togliatti alla tangenziale su via del Monte delle Capre in vigore un unico alternato per lavori di potatura tra Vicolo del Monte delle Capre e via di Vigna Ceccarelli

