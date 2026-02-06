Traffico Lazio del 06-02-2026 ore 09 | 30

Il traffico in zona Lazio si fa complicato a causa del maltempo. Durante la notte, pioggia e vento hanno provocato allagamenti e alberi caduti, creando disagi lungo le strade principali. A Trullo, i lavori sono ancora in corso per rimuovere un albero caduto sulla via Monte delle Capre deviante. La viabilità resta rallentata anche sulla via Ardeatina, dove una frana ha chiuso alcune tratte e le linee di bus sono deviate su altre strade. Per chi proviene dal raccordo, la deviazione passa su via di Grotta Perfetta,

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in primo piano il maltempo che durante la notte ha causato non pochi Disagi con allagamenti e alberi caduti Al Trullo si sta ancora lavorando per ripristinare la viabilità dopo la caduta di un albero sulla strada in via Monte delle Capre deviante Al momento le linee di bus resta chiusa per uno smottamento la via Ardeatina 3 a via di San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella In entrambe le direzioni quindi per i mezzi pesanti le deviazioni Sono su via di Grotta Perfetta se provengono dal raccordo anulare e su via Giulio Aristide Sartorio se arrivano dal centro città ricordiamo che sempre sulla via Ardeatina per lavori il transito avviene a senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia anticipiamo infine che per lavori per 10 giorni e più precisamente dalle 9 13 e poi dal 16 al 20 febbraio la ferrovia Metromare sarà parzialmente interrotta tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la 30 interrotta si potrà In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina.

Al momento, il traffico in Lazio risulta scorrevole, con possibili rallentamenti a causa dell’aumento dei flussi di veicoli legato ai rientri dopo il primo lungo ponte dell’anno.

