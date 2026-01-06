Traffico Lazio del 06-01-2026 ore 09 | 30

Al momento, il traffico in Lazio risulta scorrevole, con possibili rallentamenti a causa dell’aumento dei flussi di veicoli legato ai rientri dopo il primo lungo ponte dell’anno. Sono in vigore alcune restrizioni, come lo stop ai mezzi pesanti fino alle 22 e chiusure per maltempo, tra cui il sottopasso sulla via Appia e tratti della strada Salaria. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

luce verde Lazio Bentrovati traffico al momento scorrevole sulla rete autostradale del territorio possibile Tuttavia un incremento dei flussi di traffico per i rientri dal primo lungo ponte di quest'anno scattato alle 9 lo stop dei mezzi pesanti il fermo si protrarrà fino alle 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge possibili disagi alla circolazione per il maltempo che continua interessare parte del territorio è messo un allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico su diversi settori della Regione chiuso per allagamenti sulla via Appia il sottopasso tra il raccordo anulare l'aeroporto di Ciampino ricordiamo i lavori sulla via Salaria entrati saltuari tra Antrodoco e sigillo nelle due direzioni in provincia di Frosinone per lavori su strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello in entrambi i sensi di marcia deviazioni sulla provinciale 259 termine lavori previsto per il prossimo 12 gennaio è tutto per questa giornamento Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

