Inter tra passato e futuro? Una nuova identità a metà e nuovi che faticano a decollare

Inter News 24 Inter in una fase di transizione complessa: Chivu vuole aggressività, ma restano tracce dell’era Inzaghi e una squadra in cerca della propria identità. L’Inter vive sospesa tra ciò che è stata e ciò che vorrebbe diventare. La squadra nerazzurra, oggi guidata da Cristian Chivu, mostra segnali di rinnovamento, ma questi emergono ancora in quantità limitata, lasciando spazio a tratti di gioco ereditati dall’era Simone Inzaghi. Il primo tempo di Pisa ne è stato la fotografia: un possesso palla lento, prevedibile, quasi la versione peggiorata delle giornate storte della passata gestione tecnica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter tra passato e futuro? Una nuova identità a metà e nuovi che faticano a decollare

Contenuti che potrebbero interessarti

"Quando sono passato in prima squadra all'Inter, sono entrato in punta di piedi. Non chiedevo neanche l'acqua a tavola. Se era quattro posti più in là, non bevevo piuttosto. Per me era una forma di rispetto". - Andrea Pinamonti - facebook.com Vai su Facebook

#Simeone: «Mi immagino in futuro sulla panchina dell' #Inter». Il tecnico argentino, con un passato da calciatore in nerazzurro, è l'allenatore dell' #AtleticoMadrid dal 2011 Vai su X

Inter, c’è un altro gioiello in casa e assomiglia a Zaniolo - Nelle fila dell'Inter, un nuovo gioiellino pronto a prendersi la scena: Matias Mancuso promette davvero bene, un talento interessante ... Segnala calciomercato.it

Inter, Acerbi da dentro o fuori: la sfida al passato dirà molto del suo futuro - Dopo due panchine consecutive, la decisione sul centrale italiano dell’Inter, da parte di Cristian Chivu, non sarà per nulla banale. Riporta tuttomercatoweb.com

Dimarco attacca Inzaghi. La nuova Inter di Chivu fa i conti con il passato - Peccato che poi — senza che nessuno chieda loro di farlo — i giocatori tornino nelle dichiarazioni agli ultimi mesi della gestione ... Come scrive repubblica.it

Lookman, ecco la nuova offerta dell'Inter: le cifre e la posizione dell'Atalanta - L'attaccante nigeriano è infatti da tempo il principale obiettivo di calciomercato dell'Inter per la nuova stagione, ma i nerazzurri non hanno ... Secondo tuttosport.com

GdS - Nuova vecchia Inter: anche con Chivu resta il neo degli scontri diretti - Nuova vecchia Inter: la Gazzetta dello Sport, dopo il ko nel derby, sottolinea come anche con Chivu si sta assistendo a sconfitte negli scontri diretti esattamente come un anno fa. Secondo msn.com

Inter, nuova partnership triennale con BYD - La società ha infatti annunciato l'accordo fino al 2028 con il Gruppo BYD, azienda cinese attiva nel settore dei veicoli elettrici e delle soluzioni di mobilità ... Scrive ansa.it