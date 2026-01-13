Che ruolo ha avuto l’ Università Statale nel formare alcune tra le figure più importanti del presente milanese? Ci sarà una facoltà che ci potrà tutelare da un futuro in cui il sapere appare sempre più strumentale? Sono alcune delle domande a cui il regista Massimiliano Finazzer Flory, nel docufilm “ Voci di Alumni “, ha cercato di dare risposta. La pellicola, in uscita domani alle 19 alla cineteca Arlecchino, raccoglie le voci di alcuni ex alunni che hanno trascorso anni della loro vita all’interno di uno degli atenei più importanti di Milano. Testimonianze e confessioni che raccontano un passato che torna attuale e che lega le esperienze di chi la Statale la frequentava decine di anni fa a quelle di chi si sta laureando in questi anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Gli ex alunni illustri della Statale. Documentario tra passato e futuro

