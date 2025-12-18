Nuova Toyota Aygo X come va la prima citycar Full Hybrid | consumi da record

Scopri la rivoluzione della mobilità urbana con la nuova Toyota Aygo X Hybrid. Questa citycar full hybrid unisce stile, compattezza e prestazioni sorprendenti, offrendo consumi da record e un’esperienza di guida fluida e sostenibile. Perfetta per affrontare il traffico cittadino con agilità, rappresenta l’evoluzione di un'icona che si rinnova per rispondere alle sfide di oggi e del futuro.

© Ilgiornale.it - Nuova Toyota Aygo X, come va la prima citycar Full Hybrid: consumi da record C'era una volta il piccolo genio, come decantava una pubblicità di tanti anni fa. All'epoca si parlava della primissima Yaris, mentre adesso il titolo passa alla nuova Toyota Aygo X Hybrid. Ebbene sì, quella stilla di ingegno e originalità pulsa anche nella più piccola della Casa giapponese, che adesso adotta un nuovo sistema Full Hybrid che fa tutta la differenza del mondo. Ed è la prima citycar della storia a poter vantare questo privilegio, che si esplica in termici di prestazioni ma, soprattutto, di consumi ed emissioni. Per chi tutti i giorni deve districarsi nel traffico delle città italiane, la nuova Aygo X HEV diventa più di un pensiero stupendo, parafrasando Patty Pravo.

Toyota l’ha fatto di nuovo: Aygo X ti salva il portafoglio | Consumi record - Un'auto compatta e stilosa che ti permette di risparmiare sul carburante, ideale per la vita urbana. mobilitasostenibile.it

Toyota Aygo X Hybrid, com’è fatta, quanto costa e come va - Non c’è descrizione migliore per descrivere la Toyota Aygo X hybrid, modello che unisce la tecnologia 100% ibrida della Yaris alle dimensioni compatte della A ... ilsole24ore.com

