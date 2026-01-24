aeroporti da record 200 milioni di passeggeri

Nel corso dell’ultimo anno, il nostro Paese ha raggiunto numeri record con oltre 200 milioni di passeggeri negli aeroporti. Questo dato sottolinea l’importanza di un sistema aeroportuale efficiente per sostenere il settore del turismo, in quanto il traffico aereo rappresenta un elemento chiave per la crescita economica e la mobilità nazionale. La sinergia tra trasporti e turismo rimane quindi fondamentale per il progresso del nostro Paese.

Traffico aereo e turismo sono legati in maniera imprescindibile, garantire l’efficienza del primo significa favorire il secondo e viceversa come dimostrano i numeri record registrati dal nostro Paese nell’anno che si è appena concluso. Non solo si è raggiunto l’obiettivo del pieno recupero post-pandemico, ma sono stati infranti i record di traffico passeggeri un po’ ovunque, dai grandi hub intercontinentali agli scali regionali. Complessivamente dagli aeroporti italiani sono passati oltre 200 milioni di passeggeri. Sebbene il dato consolidato finale dell’anno verrà ufficializzato da Assaeroporti solo nelle prossime settimane, i report fino al terzo trimestre e le chiusure preliminari di fine anno confermano il trend. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nel 2025, il traffico aeroportuale in Italia registra una crescita dell'8,4%, raggiungendo un nuovo massimo di 9,8 milioni di passeggeri nel Sistema Aeroportuale Toscano, gestito da Toscana Aeroporti S.

Nel 2025, gli aeroporti toscani hanno registrato un record di 9,8 milioni di passeggeri, sottolineando l'importanza crescente della mobilità nel territorio.

Aeroporti, Capodichino da record: presto un nuovo terminal

