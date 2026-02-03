Charlotte continua a volare, conquistando la settima vittoria consecutiva contro i Clippers. LaMelo Ball guida la squadra con 24 punti, nonostante un problema all’occhio che lo aveva costretto a lasciare il campo nei primi minuti. La serata ha visto anche i Rockets battere i Clippers, mentre i padroni di casa di Milwaukee sono stati sconfitti dai loro avversari.

Charlotte (Stati Uniti), 3 febbraio 2025 – È stato il settimo successo di fila degli Charlotte Hornets (striscia vincente più lunga dal 2016 ad oggi per la franchigia della Carolina del Nord) a fare da apripista a una nottata NBA da sole quattro gare in programma: mattatore assoluto della gara è stato LaMelo Ball, il quale, dopo aver lasciato il campo nei primi minuti di gara per via di uno scontro fortuito con coach Charles Lee che gli ha causato un piccolo problema all’occhio, ha segnato 18 dei suoi 24 punti totali nel solo primo tempo. Ball ha così tenuto in piedi gli Hornets che, dopo aver toccato persino il -22 ed essere rientrati negli spogliatoi sul -15 (64-49), hanno risalito la china mettendo la testa avanti nel quarto quarto proprio grazie a un canestro del californiano e si sono imposti allo sprint. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, gli Hornets calano il "Settebello". Cadono i Clippers e vincono i Rockets

Approfondimenti su Hornets NBA

Nella notte NBA, i Los Angeles Clippers hanno ottenuto una vittoria casalinga contro gli Charlotte Hornets con il punteggio di 117-109.

Nella notte NBA del 6 gennaio si sono disputate otto partite della regular season 2025-2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Hornets NBA

Nba, gli Hornets non si fermano più. A Houston il derby con DallasNon si ferma la corsa di Charlotte nel campionato Nba. Gli Hornets hanno sconfitto i San Antonio Spurs 111-106, limitando Victor Wembanyama a soli 16 punti e assicurandosi la sesta vittoria consecutiv ... corrieredellosport.it

NBA, i risultati della notte (3 febbraio): Alterne Sengun decisivo per i Rockets con un doppia doppia, bene anche Hornets e 76ersQuattro sono le partite andate in scena nella notte per la NBA, con una di queste disputata ancora nella sera di ieri lunedì 2 febbraio: andiamo a fare un ... oasport.it