Approvata la riorganizzazione di uffici e locali | a Torre Annunziata una sede della Polizia Metropolitana

È stata ufficialmente approvata la riorganizzazione di alcuni spazi comunali a Torre Annunziata, con l’accorpamento della Polizia Metropolitana in una nuova sede presso Palazzo Criscuolo. Questa modifica mira a ottimizzare l’utilizzo degli ambienti e a migliorare l’efficienza dei servizi. La riorganizzazione rappresenta un passo importante per la gestione degli uffici e per garantire una presenza più efficace sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti L' Amministrazione Comunale ha approvato la riorganizzazione di alcuni locali comunali e l'accorpamento della Polizia Municipale a Palazzo Criscuolo. La giunta, guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, ha dato l'ok alla delibera con la quale si punta a rendere più efficiente la gestione del patrimonio immobiliare comunale, razionalizzare gli spazi e aumentare i servizi per la cittadinanza. Il plesso scolastico di via Pascoli, con la fine delle attività didattiche dello scorso anno, si trasformerà in una struttura polifunzionale. Al suo interno troverà spazio la Polizia Metropolitana, la "Casa delle Associazioni" e, nell'ex casa del custode, come già deciso in precedenza, il Nucleo Comunale della Protezione Civile.

