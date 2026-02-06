Toro Casadei è tornato in gruppo Oggi i test per Adams e Simeone

Casadei torna in gruppo e si prepara alla sfida contro la Fiorentina. Oggi il centrocampista partecipa ai test e sembra pronto a scendere in campo. Restano da capire le condizioni di Adams e Simeone, ancora sotto osservazione.

Dopo la sconfitta nei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter, ieri il Torino è tornato ad allenarsi in vista della trasferta di domani contro la Fiorentina (ore 20.45), per il 24° turno di campionato. Ieri al Filadelfia era presente anche Cesare Casadei: il centrocampista romagnolo a Monza era rimasto fuori per via di un attacco febbrile, ma di fatto è già rientrato tra i disponibili per la sfida del Franchi. Per oggi invece sono in programma dei controlli medici per gli altri. Innanzitutto per Che Adams: l’attaccante scozzese, a segno nella vittoria 1-0 contro il Lecce, ha saltato la partita contro l’Inter per via di alcune noie muscolari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nel match tra Verona e Torino, terminato 0-3, sono stati decisivi i gol di Simeone, Casadei e Njie.

Nel match tra Verona e Torino, i granata si sono imposti con un risultato di 3-0 al Bentegodi.

Toro, Israel è un caso: di nuovo retrocesso dopo appena 11 mesiTORINO - Pur di farlo giocare contro la Cremonese lo staff granata ha fatto ricorso a un guanto speciale che potesse garantire ad Alberto Paleari la perfetta mobilità di due dita della mano destra. tuttosport.com

Kulenovic grazie a Vlasic, Prati con Casadei: i temi granata sui giornaliTra calciomercato in entrata e in uscita, amicizie ritrovate e l'aiuto dei connazionali: la rassegna stampa di Toro News ... msn.com

Con #Casadei assente per influenza e #Gineitis assente per infortunio, mister #Baroni questa sera dovrebbe schierare dal primo minuto Tino #Anjorin, che non parte titolare da Torino-Milan dell'8 dicembre scorso. #MondoToro x.com

Gianluca Petrachi ai microfoni di Sportmediaset. Siete stati anche sfortunati, non convocato Casadei e Adams non c'è all'ultimo. “Sì purtroppo abbiamo perso Casadei, stamattina non si è sentito bene. Adams ha un fastidio muscolare ma non è giusto rischiar facebook