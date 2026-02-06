Toro Casadei è tornato in gruppo Oggi i test per Adams e Simeone

Da gazzetta.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Casadei torna in gruppo e si prepara alla sfida contro la Fiorentina. Oggi il centrocampista partecipa ai test e sembra pronto a scendere in campo. Restano da capire le condizioni di Adams e Simeone, ancora sotto osservazione.

Dopo la sconfitta nei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter, ieri il Torino è tornato ad allenarsi in vista della trasferta di domani contro la Fiorentina (ore 20.45), per il 24° turno di campionato. Ieri al Filadelfia era presente anche Cesare Casadei: il centrocampista romagnolo a Monza era rimasto fuori per via di un attacco febbrile, ma di fatto è già rientrato tra i disponibili per la sfida del Franchi. Per oggi invece sono in programma dei controlli medici per gli altri. Innanzitutto per Che Adams: l’attaccante scozzese, a segno nella vittoria 1-0 contro il Lecce, ha saltato la partita contro l’Inter per via di alcune noie muscolari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

toro casadei 232 tornato in gruppo oggi i test per adams e simeone

© Gazzetta.it - Toro, Casadei è tornato in gruppo. Oggi i test per Adams e Simeone

Approfondimenti su Toro Gruppo

Verona-Torino 0-3, decidono Simeone, Casadei e Njie

Nel match tra Verona e Torino, terminato 0-3, sono stati decisivi i gol di Simeone, Casadei e Njie.

Verona Torino 0-3: i granata tornano a vincere, Simeone, Casadei e Njie sbancano il Bentegodi. Com’è andata

Nel match tra Verona e Torino, i granata si sono imposti con un risultato di 3-0 al Bentegodi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Toro Gruppo

Argomenti discussi: Vlasic inventa e Adams la butta dentro: il Toro torna a vincere col Lecce; Rampanti: Continuo a chiedermi in che ruolo possano giocare…; Un'ora da incubo, poi la riscossa di Kulenovic: al Toro non basta, i granata fuori dalla Coppa. Ma con Cairo non è una novità...; Torino - Lecce - Formazioni, statistiche e cronaca.

Toro, Israel è un caso: di nuovo retrocesso dopo appena 11 mesiTORINO - Pur di farlo giocare contro la Cremonese lo staff granata ha fatto ricorso a un guanto speciale che potesse garantire ad Alberto Paleari la perfetta mobilità di due dita della mano destra. tuttosport.com

toro casadei è tornatoKulenovic grazie a Vlasic, Prati con Casadei: i temi granata sui giornaliTra calciomercato in entrata e in uscita, amicizie ritrovate e l'aiuto dei connazionali: la rassegna stampa di Toro News ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.