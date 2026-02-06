Torna Cronisti in classe Banca di Imola in campo | Fermarsi e analizzare è un grande esercizio

di Jasmine Catanese Torna il campionato di giornalismo "Cronisti in Classe", l’iniziativa che porta l’attualità tra i banchi di scuola. Anche quest’anno gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del circondario imolese sono pronti a trasformarsi in reporter, sfidandosi con articoli e interviste sulle pagine della cronaca locale. Un progetto storico, promosso dal nostro quotidiano, che stimola lo spirito critico delle nuove generazioni. In questo percorso è fondamentale la presenza della Banca di Imola, partner che ha fatto del legame con il territorio la sua bandiera. Ne abbiamo parlato con il presidente Giovanni Tamburini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

