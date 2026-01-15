Tomb Raider | ecco il primo sguardo a Sophie Turner nei panni di Lara Croft ed è pura nostalgia
Ecco un primo sguardo a Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft in Tomb Raider, disponibile su Prime Video. L’atteso adattamento live-action promette di rivisitare le avventure della celebre esploratrice, suscitando grande interesse tra i fan. Questa novità rappresenta una delle principali produzioni in arrivo nei prossimi anni, confermando l’impegno di Prime Video nel portare sullo schermo storie di avventura e azione.
Prime Video non sta scherzando. Tra i tanti progetti in cantiere per il prossimo biennio, l’adattamento live-action di Tomb Raider è senza dubbio quello che ci tiene più sulle spine. Con Phoebe Waller-Bridge e Chad Hodge al timone creativo, le aspettative sono altissime, ma la vera prova del nove era vedere Sophie Turner calarsi nei panni dell’archeologa più famosa del mondo videoludico. Ebbene, abbiamo la prima immagine dal set, e i fan della vecchia scuola possono tirare un sospiro di sollievo: il feeling è quello giusto. In breve. Sophie Turner è stata fotografata sul set della serie Prime Video con il look classico di Lara: top verde, shorts marroni e occhiali a lenti rosse. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
