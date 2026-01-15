Ecco un primo sguardo a Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft in Tomb Raider, disponibile su Prime Video. L’atteso adattamento live-action promette di rivisitare le avventure della celebre esploratrice, suscitando grande interesse tra i fan. Questa novità rappresenta una delle principali produzioni in arrivo nei prossimi anni, confermando l’impegno di Prime Video nel portare sullo schermo storie di avventura e azione.

Prime Video non sta scherzando. Tra i tanti progetti in cantiere per il prossimo biennio, l’adattamento live-action di Tomb Raider è senza dubbio quello che ci tiene più sulle spine. Con Phoebe Waller-Bridge e Chad Hodge al timone creativo, le aspettative sono altissime, ma la vera prova del nove era vedere Sophie Turner calarsi nei panni dell’archeologa più famosa del mondo videoludico. Ebbene, abbiamo la prima immagine dal set, e i fan della vecchia scuola possono tirare un sospiro di sollievo: il feeling è quello giusto. In breve. Sophie Turner è stata fotografata sul set della serie Prime Video con il look classico di Lara: top verde, shorts marroni e occhiali a lenti rosse. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Tomb Raider: ecco il primo sguardo a Sophie Turner nei panni di Lara Croft (ed è pura nostalgia)

Leggi anche: Tomb Raider, Sophie Turner è Lara Croft nella prima foto della serie

Leggi anche: La serie TV di Tomb Raider, Sophie Turner rivela come si è allenata per il ruolo di Lara Croft

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tomb Raider, Sophie Turner rompe il silenzio sulla serie...e fa una grande promessa ai fan; Da A Knight of the Seven Kingdoms a Scrubs, le serie TV più attese del 2026; HBO Max, 5 miniserie da guardare tutte d'un fiato in un solo weekend; Domenica In, Raoul Bova sugli audio diventati virali: Si tenta di distruggere l'altro.

Sophie Turner è Lara Croft nel primo sguardo alla serie reboot di Tomb Raider [FOTO] - Sophie Turner debutta nei panni di Lara Croft nel nuovo adattamento live- bestmovie.it