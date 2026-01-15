Tv ecco Sophie Turner-Lara Croft | ciak per il nuovo Tomb Raider

Amazon MGM Studios ha annunciato l'inizio delle riprese della nuova serie di

Roma, 15 gen. (askanews) – Amazon MGM Studios ha svelato l’inizio delle riprese di “Tomb Raider” attraverso la prima immagine di Sophie Turner nei panni di Lara Croft nella nuova serie di Prime Video. La serie vede Turner nel ruolo di Lara Croft, affiancata dal cast, recentemente annunciato, composto da Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein. “Tomb Raider” è tratta dall’iconica serie di videogiochi, che segue le avventure della famosa archeologa Lara Croft. Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) è a capo del progetto in qualità di ideatrice, sceneggiatrice, executive producer e co-showrunner della serie insieme a Chad Hodge, co-showrunner ed executive producer; a loro si unisce Jonathan Van Tulleken che ricoprirà il ruolo di regista e di executive producer. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Tomb Raider: ecco il primo sguardo a Sophie Turner nei panni di Lara Croft (ed è pura nostalgia)

Leggi anche: Tomb Raider | Sophie Turner è Lara Croft nella prima foto ufficiale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Amazon ha svelato il cast principale di Tomb Raider: ecco gli 11 attori a fianco di Sophie Turner; Tomb Raider, Sophie Turner racconta del duro allenamento per diventare Lara Croft; Tomb Raider, quando esce la serie TV Prime Video con Sophie Turner?; Tomb Raider, svelato il cast completo della nuova serie Prime Video.

Tomb Raider: Sophie Turner è Lara Croft nella prima foto della serie tv di Prime Video - Iniziano le riprese di Tomb Raider, la serie tv di Prime Video basata sui popolari videogiochi con Lara Croft. comingsoon.it