Milanesi e turisti affollano piazza Duomo. C’è chi resta incantato dall’albero di Natale e chi passeggia tra i mercatini durante la serata di Sant’Ambrogio. Ma in Galleria, ad attirare gli sguardi, è altro: lo schermo posizionato all’Ottagono, su cui scorrono le immagini della Prima della Scala in contemporanea alla rappresentazione che sta avvenendo a due passi nel Piermarini. A decine si fermano a osservare Lady Macbeth, a sentire il suo canto. Qualcuno rimane rapito per un atto intero e più. "Questo punto fa da cassa di risonanza: è come se le voci, da qui, arrivassero simbolicamente alla città, a tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli spettatori nel Salotto di Milano: "Abbiamo fretta? Ora fermiamoci"