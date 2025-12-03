Repubblica | Napoli entusiasmo ritrovato | il Maradona pronto a riempirsi anche per la Coppa Italia

"> La vittoria sulla Roma continua a diffondere entusiasmo in città. La Napoli azzurra lo mostra senza alcun pudore: la crisi esplosa con il Bologna sembra ormai un ricordo lontano. Atalanta, Qarabag e Roma: tre indizi che fanno una prova, certificando la rinascita dei campioni d’Italia e rilanciando con forza le ambizioni per il prosieguo della stagione. All’orizzonte c’è la scintillante sfida alla Juventus di Luciano Spalletti, l’allenatore del terzo scudetto che domenica tornerà al Maradona da avversario. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, entusiasmo ritrovato: il Maradona pronto a riempirsi anche per la Coppa Italia”

