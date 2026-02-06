Tivoli rompe l' ulna all' ex fidanzata e stacca a morsi un pezzo d' orecchio al suo nuovo compagno | arrestato

A Tivoli un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver picchiato l’ex fidanzata, rompendole l’ulna, e aver staccato un pezzo d’orecchio al suo nuovo compagno. La violenza è avvenuta durante una lite, e ora l’uomo si trova in cella con l’accusa di stalking e aggressione.

Eseguita una misura cautelare a Tivoli, dove un uomo di 37 anni è stato arrestato per stalking, violenze, lesioni e minacce di morte ai danni della ex compagna e del suo attuale fidanzato. L'uomo, incapace di accettare la fine della relazione, avrebbe messo in atto una serie di condotte persecutorie culminate in una brutale aggressione avvenuta una sera di dicembre. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di Tivoli ha dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli nei confronti di un cittadino italiano di 37 anni.

