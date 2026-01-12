Stop telefonate spam Scudo Italia è l' app più venduta ed è bolognese Ivan | Volevo fermare le chiamate truffa dall' estero

Scudo Italia, l'app più venduta in Italia, nasce a Bologna con l’obiettivo di bloccare le chiamate indesiderate e le truffe telefoniche dall’estero. Con una semplice installazione, permette di filtrare e interrompere le chiamate spam, offrendo maggiore tranquillità agli utenti. Ivan, uno dei sviluppatori, ha creato questa soluzione efficace per proteggere la propria privacy e quella degli altri.

Bologna, 12 gennaio 2026 – Da oggi in cima alla classifica delle app più vendute in Italia sul play store c'è un'applicazione sviluppata interamente a Bologna. Scudo Italia permette di bloccare le chiamate spam estere e anonime lavorando offline al 100%, quindi a tutela della privacy. Per la prima volta, quindi, le app di intrattenimento sono battute da una a pagamento per la privacy e il blocco spam. Smartphone with triangle caution warning icon. System error, malware and cyber crime concept. Stop alle chiamate truffa dall'estero. Chiunque possieda uno smartphone in Italia ha notato il fenomeno: il blocco dei call center nazionali ha spinto gli "spammer" a utilizzare massicciamente prefissi esteri (+44 Regno Unito, +355 Albania, +216 Tunisia) per aggirare i controlli.

