Lotta alle chiamate spam | il filtro anti-spoofing Agcom blocca 7,4 milioni di chiamate al giorno
Il filtro anti-spoofing dell’Agcom blocca 7,4 milioni di chiamate al giorno: emergono pratiche di truffa telefonica diffuse, coinvolti tutti i principali operatori italiani. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
