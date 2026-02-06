L'Unione Europea ha preso di mira TikTok, accusando alcune sue funzioni di favorire un uso eccessivo e compulsivo. La commissione europea ha segnalato che l'infinite scroll e l'autoplay spingono gli utenti a passare troppo tempo sulla piattaforma, con possibili conseguenze negative per la salute mentale. Ora si valuta se intervenire per limitare queste funzioni e proteggere gli utenti più giovani.

Alcune funzionalità di TikTok possono spingere a un uso compulsivo del social, danneggiando la salute mentale degli utenti. Queste sono le contestazioni che la Commissione europea ha mosso verso TikTok, rilevando che la piattaforma è in violazione del Digital Services Act a causa del suo design additivo. Ciò include funzionalità come lo scroll infinito, l'autoplay, le notifiche push e il sistema di raccomandazione altamente personalizzato. L'indagine della Commissione indica preliminarmente che TikTok non ha valutato in modo adeguato come queste funzionalità possano danneggiare il benessere fisico e mentale dei suoi utenti, inclusi i minori e gli adulti vulnerabili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scroll infinito e autoplay favoriscono uso compulsivo: l'Ue strapazza TikTok

