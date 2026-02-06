Tik Tok crea dipendenza? La Commissione europea lancia l’allarme

La Commissione europea ha aperto un’indagine su Tik Tok, accusando l’app di aver violato il Digital Services Act. Secondo le prime verifiche, il design della piattaforma potrebbe favorire comportamenti di dipendenza tra gli utenti. L’indagine, avviata a febbraio 2024, si concentra sui possibili rischi che la piattaforma potrebbe rappresentare, soprattutto per i più giovani. La questione resta aperta, e l’azienda si trova sotto pressione per chiarire il suo ruolo e le responsabilità.

Da un'indagine aperta nel febbraio 2024, la Commissione europea, in via preliminare, ha contestato una violazione di Tik Tok del Dsa (Digital Services Act), a causa del suo design che creerebbe dipendenza Il 19 febbraio 2024 è stata aperta un'indagine approfondita che ha portato la Commissione europea a contestare in via preliminare una violazione del Dsa (Digital Services Act), da parte della piattaforma social Tik Tok. Il Dsa è la legge sui servizi digitali adottata nel 2022 dall'Ue per aggiornare la regolamentazione di quest'ultimi. La violazione della piattaforma Tik Tok sarebbe relativa al suo design, che secondo la Commissione europea, creerebbe dipendenza.

#TikTok-Commissione europea || La Commissione europea ha deciso di mettere sotto accusa TikTok, accusando il social di aver violato il Digital Services Act.

La Commissione europea ha messo sotto accusa TikTok, accusando la piattaforma di creare dipendenza e di violare il Digital Services Act.

TikTok crea dipendenza e i controlli parentali non sono sufficienti, secondo l’UE deve cambiare designLa Commissione UE ritiene che il design di TikTok possa favorire uso compulsivo e non ridurre i rischi per i minori. Anche i controlli parentali e gli strumenti di gestione del tempo risultano poco ef ... dday.it

Indagine Ue su Tik Tok, il design crea dipendenza e viola il DSABruxelles ha constatato in via preliminare che TikTok ha violato la legge sui servizi digitali per il suo design che crea dipendenza. key4biz.it

