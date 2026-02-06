Thick smoke seen rising from western Hong Kong

Visto il fumo che si alzava dal quartiere occidentale di Kowloon, molti passanti si sono fermati a guardare. Le autorità non hanno ancora spiegato cosa abbia causato questa nube densa, ma le immagini scattate dai testimoni mostrano una colonna di fumo che si staglia nel cielo. La zona è stata immediatamente trafficata da auto e persone, tutte attente a quanto stava succedendo.

HONG KONG, Feb 6 (Reuters) - Plumes of thick smoke were seen rising above the western part of Hong Kong's Kowloon peninsula on Friday, according to a Reuters witness. HONG KONG, 6 febbraio (Reuters) - Venerdì scorso, secondo un testimone della Reuters, sono stati avvistati pennacchi di fumo denso che si alzavano sopra la parte occidentale della penisola di Kowloon a Hong Kong.

