Rogo Hong Kong tre arrestati
9.22 Le autorità di Hong Kong hanno fermato tre uomini con l'accusa di omicidio colposo, per l'incendio, ancora in corso, che ha distrutto un complesso di grattacieli residenziali e causato la morte di almeno 55 persone. Si tratta, riporta la Cnn, di due dirigenti e un consulente di un'impresa edile. Il complesso era in fase di ristrutturazione ed era ricoperto dalle tradizionali impalcature di bambù e da reti di sicurezza. La causa esatta dell'incendio non è ancora stata determinata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
