Incendio a Hong Kong 83 vittime

Cms.ilmanifesto.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vasto rogo scoppiato mercoledì ha devastato sette torri di un complesso residenziale. Il bilancio per ora è di 83 morti, 70 persone in ospedale e molti dispersi. La struttura . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

