Incendio a Hong Kong 83 vittime

Un vasto rogo scoppiato mercoledì ha devastato sette torri di un complesso residenziale. Il bilancio per ora è di 83 morti, 70 persone in ospedale e molti dispersi. La struttura . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Incendio a Hong Kong, 83 vittime

Fanpage.it. . Sette palazzi da 31 piani hanno preso fuoco rapidamente mettendo Hong Kong alle prese con il suo peggior incendio degli ultimi 63 anni. Qui vivevano 4.800 persone. Più di un terzo di loro ha 65 anni o anche di più. Per ora, il bilancio provvisori - facebook.com Vai su Facebook

Ci sono ancora centinaia di dispersi ad Hong Kong, nell'incendio che ha divorato un complesso residenziale. In salvo un anziano dopo 20 ore. Primi arresti nell'impresa edile che stava conducendo i lavori di ristrutturazione Vai su X

Hong Kong, sale a 83 il bilancio dei morti del maxi incendio ai tre grattacieli: si cercano i sopravvissuti - L'incendio mortale di livello 5 che ha devastato a Hong Kong le torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po è ancora parzialmente attivo, a 20 ore dalla prima ... Scrive ilmattino.it

Hong Kong: 83 morti e 280 dispersi nell'incendio in tre grattacieli di un complesso residenziale - E' salito a 83 il bilancio delle vittime accertate nell'incendio che ha devastato sette grattacieli a Hong Kong. msn.com scrive

La strage del rogo a Hong Kong, si indaga per corruzione - La Commissione indipendente contro la corruzione (Icac) ha annunciato di aver avviato un'indagine sul progetto e sui lavori di ristrutturazione di Wang Fuk Court, volendo, con l'istituzione di "una ... Lo riporta ansa.it