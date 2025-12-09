Tesla lancia Model 3 Standard il prodotto più accessibile di sempre
(Adnkronos) – Tesla introduce in Italia ed Europa Model 3 Standard, la versione più conveniente mai proposta dal marchio, con l’obiettivo dichiarato di accelerare l’adozione dei veicoli elettrici presso un pubblico ancora più ampio. La nuova versione Model 3 Standard dichiara un'autonomia di 534 km WLTP, supportata sempre dalla rete Tesla Supercharger, che in Europa conta . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Tesla lancia la Model 3 Standard: la più economica a 36.990 euro - facebook.com Vai su Facebook
Tesla rilancia: arriva la Model 3 Standard, la più economica di sempre in promozione a 34mila euro - Con qualche rinuncia, si può quindi ordinare in Italia la Model 3 Standard, la Tesla più conv ... Si legge su repubblica.it
