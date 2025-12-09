Tesla lancia Model 3 Standard il prodotto più accessibile di sempre

(Adnkronos) – Tesla introduce in Italia ed Europa Model 3 Standard, la versione più conveniente mai proposta dal marchio, con l’obiettivo dichiarato di accelerare l’adozione dei veicoli elettrici presso un pubblico ancora più ampio. La nuova versione Model 3 Standard dichiara un'autonomia di 534 km WLTP, supportata sempre dalla rete Tesla Supercharger, che in Europa conta . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

