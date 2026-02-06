Terni la segnalazione della zona di spaccio di stupefacenti e il pedinamento | arrestati

I carabinieri di Terni, insieme ai colleghi del nucleo forestale, hanno arrestato due persone, un uomo albanese di 34 anni e una donna rumena di 37 anni, accusati di spaccio di droga. La polizia aveva segnalato una zona sospetta e ha seguito i sospetti fino a bloccarli e trovare le sostanze.

I carabinieri di Terni, in collaborazione con i colleghi del nucleo forestale, hanno arrestato un trentaquattrenne albanese e una trentasettenne rumena per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i fatti risalgono a lunedì 2 febbraio nella zona di Santa Maria Maddalena, in uno specifico luogo di spaccio segnalato dai residenti. I militari hanno seguito un veicolo che aveva transitato più volte nella medesima zona. L’auto è stata pedinata fino a via Pasteur. Successivamente, i carabinieri hanno assistito a un incontro tra gli occupanti del mezzo e un potenziale acquirente.🔗 Leggi su Ternitoday.it

