Spaccio di sostanze stupefacenti sospesa per dieci giorni la licenza di un circolo

Due importanti provvedimenti a Firenze: un circolo ha visto sospesa la licenza di spaccio di sostanze stupefacenti per dieci giorni, mentre un altro locale ha subito la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande. Questi interventi testimoniano l’impegno delle autorità nel garantire sicurezza e legalità nel territorio, rafforzando la lotta contro attività illecite e tutelando la comunità locale.

Sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per un circolo del comune di Firenze. Il provvedimento, disposto dal Questore di Firenze ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), è stato notificato nella giornata di mercoledì 17.

