Artigiano morto in falegnameria | pena ridotta in Appello per il titolare

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di un anno dal deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Salerno si è pronunciata sull’impugnazione relativa al processo per la morte di un artigiano, deceduto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto nel marzo 2016 in una falegnameria di San. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

artigiano morto in falegnameria pena ridotta in appello per il titolare

© Salernotoday.it - Artigiano morto in falegnameria: pena ridotta in Appello per il titolare

Leggi anche: Delitto della freccia: pena ridotta in appello per Evaristo Scalco

Leggi anche: Ha ucciso il marito violento con 33 coltellate: pena ridotta in appello a Raffaella Ragnoli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.