Lara Comi è stata assolta in appello dall'accusa di corruzione e truffa nel caso

Con l'assoluzione dall'accusa di corruzione e da un episodio di truffa, la Corte d'Appello di Milano al termine del processo sul caso "Mensa dei Poveri" ha ridotto la condanna inflitta in primo grado all'ex europarlamentare di Forza Italia, Lara Comi, che è passata da 4 anni e 2 mesi a 1 anno, pena sospesa e 500 euro di multa. L'ex esponente politica, subito dopo la lettura del dispositivo, è scoppiata in lacrime. Nei confronti di Lara Comi la Corte ha riconosciuto l'attenuante del risarcimento equivalente all'aggravante. I giudici hanno pronunciato la sentenza nei confronti di 14 imputati, confermando l'assoluzione per l'ex vicecoordinatore lombardo di Forza Italia ed ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lara Comi assolta in appello dall'accusa di corruzione, pena ridotta a un anno

Leggi anche: Daniela Casulli assolta in Appello dall’accusa di abusi sui minori: ‘Potrà tornare a insegnare’

Leggi anche: Pandoro Gate, Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa aggravata per ritiro della querela, la procura di Milano chiedeva 1 anno e 8 mesi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lara Comi assolta in appello dall'accusa di corruzione, pena ridotta a un anno - Con l'assoluzione dall'accusa di corruzione e da un episodio di truffa, la Corte d'Appello di Milano al termine del processo sul caso "Mensa dei Poveri" ha ridotto la condanna inflitta in primo grado ... ilgiornale.it