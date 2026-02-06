Tentano un furto in un condominio arrestati tre giovani

Questa mattina a Firenze, tre giovani sono stati arrestati dopo aver tentato di svaligiare un condominio. La polizia è intervenuta subito, su segnalazione di un residente, e ha fermato i ragazzi prima che potessero portare via qualcosa. I dettagli dell’intervento sono ancora in fase di ricostruzione.

. Il fatto è accaduto nel corso della mattinata di mercoledì 4 febbraio quando la polizia di stato di Firenze è intervenuta a seguito di una segnalazione. Un residente di un condominio di viale Corsica ha visto entrare tre ragazzi.

