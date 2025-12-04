tentano furto di cancelleria arrestati per droga

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Dall’intervento per tentato furto di materiale di cancelleria all’arresto per detenzione di droga: la Polizia di Stato blocca l’attività di spaccio di due giovani aretini incensurati. La chiamata al 112 giunta alla Sala Operativa della Polizia di Stato nella mattina di ieri sembrava essere la semplice segnalazione di un commesso che aveva sorpreso due giovani nell’atto di rubare matite e penne, ma quello che gli Agenti delle Volanti della Questura hanno trovato e poi scoperto andava in realtà ben oltre. I due ragazzi, neanche ventenni, grazie al sistema interno di video sorveglianza sono stati scoperti proprio mentre cercavano di uscire da un negozio in via Piave senza pagare del materiale di cancelleria che avevano nascosto poco prima tra i vestiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

