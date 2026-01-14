Iran gli Usa invitano i loro cittadini a lasciare il Paese – La diretta

Gli Stati Uniti hanno invitato i propri cittadini a lasciare l’Iran, mentre le proteste a Teheran continuano con episodi di violenza. Il presidente Trump ha dichiarato che “gli aiuti sono in arrivo” e ha esortato i manifestanti a non fermarsi, alimentando le tensioni tra i due paesi. La situazione rimane complessa e monitorata a livello internazionale.

Si alza la tensione tra Iran e Stati Uniti, mentre proseguono le proteste, spesso soffocate nel sangue, a Teheran, e il presidente Usa Donald Trump ha esortato i manifestanti a non fermarsi perché “gli aiuti sono in arrivo”, cosa che ha fatto ipotizzare un intervento militare imminente. Il dipartimento di Stato americano ha annunciato che i cittadini statunitensi dovrebbero lasciare immediatamente l’Iran e, “se possibile in sicurezza, valutare la possibilità di lasciare il Paese via terra, dirigendosi verso l’Armenia o la Turchia”. L’ambasciata virtuale statunitense per l’Iran raccomanda inoltre ai cittadini americani di “pianificare mezzi di comunicazione alternativi” a causa delle “continue interruzioni di internet” e di “avere un piano di evacuazione che non dipenda dall’assistenza del governo statunitense”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

