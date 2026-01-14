Iran gli Usa invitano i loro cittadini a lasciare il Paese – La diretta

Da lapresse.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno invitato i propri cittadini a lasciare l’Iran, mentre le proteste a Teheran continuano con episodi di violenza. Il presidente Trump ha dichiarato che “gli aiuti sono in arrivo” e ha esortato i manifestanti a non fermarsi, alimentando le tensioni tra i due paesi. La situazione rimane complessa e monitorata a livello internazionale.

Si alza la tensione tra Iran e Stati Uniti, mentre proseguono le proteste, spesso soffocate nel sangue, a Teheran, e il presidente Usa Donald Trump ha esortato i manifestanti a non fermarsi perché “gli aiuti sono in arrivo”, cosa che ha fatto ipotizzare un intervento militare imminente. Il dipartimento di Stato americano ha annunciato che i cittadini statunitensi dovrebbero lasciare immediatamente l’Iran e, “se possibile in sicurezza, valutare la possibilità di lasciare il Paese via terra, dirigendosi verso l’Armenia o la Turchia”. L’ambasciata virtuale statunitense per l’Iran raccomanda inoltre ai cittadini americani di “pianificare mezzi di comunicazione alternativi” a causa delle “continue interruzioni di internet” e di “avere un piano di evacuazione che non dipenda dall’assistenza del governo statunitense”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

iran gli usa invitano i loro cittadini a lasciare il paese 8211 la diretta

© Lapresse.it - Iran, gli Usa invitano i loro cittadini a lasciare il Paese – La diretta

Leggi anche: USA invitano i cittadini a lasciare immediatamente l’Iran. Trump valuta opzioni militari

Leggi anche: Venezuela, il Dipartimento di Stato Usa invita gli americani a lasciare il Paese

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

'Abbandonate l'Iran'. Il messaggio dell'ambasciata Usa, attacco imminente?; Iran, tra proteste contro il regime e minacce di attacco Usa: cosa sta succedendo; Dai raid sui siti nucleari ai cyberattacchi: Trump e le opzioni di intervento in Iran. Gli Usa invitano i propri connazionali a lasciare il Paese; Iran, gli Usa invitano i loro cittadini a lasciare il Paese – La diretta.

iran usa invitano cittadiniIran, gli Usa invitano i loro cittadini a lasciare il Paese – La diretta - Si alza la tensione tra Iran e Stati Uniti, mentre proseguono le proteste, spesso soffocate nel sangue, a Teheran, e il presidente Usa Donald Trump ha ... lapresse.it

iran usa invitano cittadiniUsa invitano i cittadini a lasciare immediatamente l’Iran per proteste in aumento - Un “Security Alert” diffuso dall’ambasciata virtuale segnala rischi di violenze, arresti Un messaggio di Security Alert pubblicato nelle ultime ore sul sito dell’ambasciata virtuale degli Stati Uniti ... liberoreporter.it

iran usa invitano cittadiniIran, avviso di sicurezza senza precedenti: gli Usa invitano alla fuga immediata - Un messaggio di Security Alert pubblicato nelle ultime ore sul sito dell'ambasciata virtuale degli Stati Uniti a Teheran segnala un possibile ... iltempo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.