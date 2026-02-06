Un agente di polizia è stato licenziato in tronco dopo essere stato scoperto a partecipare senza autorizzazione a Temptation Island 2024, insieme alla fidanzata. Il caso ha fatto molto rumore, perché il poliziotto lavorava nel reparto di sicurezza e avrebbe dovuto rispettare il codice etico. La decisione è stata presa dal Capo della polizia, Vittorio Pisani, che ha subito preso provvedimenti per tutelare l’immagine della forza di polizia. La vicenda è diventata subito virale sui social, con molti che criticano il comportamento dell’agente

Il Capo della polizia, Vittorio Pisani, ha licenziato un agente colpevole di avere partecipato senza autorizzazione, insieme alla fidanzata, all'edizione estiva di Temptation Island del 2024, andata in onda su Canale 5. Il poliziotto (assistente capo coordinatore) ha impugnato il provvedimento al Tar del Lazio che in via cautelare e provvisoria ha sospeso il licenziamento riammettendo in servizio l'agente per poi decidere sul merito. La vicenda è riportata da Open, il giornale online diretto da Franco Bechis. I superiori del poliziotto - si legge su Open - hanno scoperto la sua partecipazione al reality casualmente, accendendo la tv. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Temptation Island, poliziotto licenziato in tronco: esplode il caso

Approfondimenti su Temptation Island 2024

Un poliziotto ha partecipato a Temptation Island, e i colleghi lo hanno riconosciuto subito.

Un poliziotto della Polizia di Stato è stato licenziato dopo aver partecipato senza permesso a Temptation Island.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Temptation Island 2024

Argomenti discussi: Il Capo della polizia licenzia un agente che ha partecipato a Temptation island. Finisce tutto al Tar del Lazio che vuole la versione di Mediaset; Licenziato il poliziotto che ha partecipato a Temptation Island: provvedimento sospeso, chiesta la versione di Mediaset; Francesca La Colla, chi è la Adele di Tali e Quali 2026/ Gli esordi come corista di; Temptation Island Valentina svela come sta dopo la rottura con Antonio | lui non si arrende.

Partecipa a Temptation Island 2024 senza permesso e viene licenziato: poliziotto fa ricorso al TarUn agente di Polizia è stato licenziato dopo aver partecipato come concorrente a Temptation Island 2024 senza autorizzazione ... fanpage.it

Poliziotto di Temptation Island licenziato, stop al provvedimento e indagine Mediaset.Poliziotto a Temptation Island, il caso che divide istituzioni e tvLa partecipazione di un agente della Polizia di Stato a Temptation Island ha aper ... assodigitale.it

Un agente di Polizia è stato licenziato dopo aver partecipato come concorrente a Temptation Island senza autorizzazione. A tradirlo sono stati i suoi stessi superiori che, guardando Canale 5, lo hanno riconosciuto davanti al falò: https://fanpa.ge/tEfjx facebook