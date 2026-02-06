Temptation Island poliziotto licenziato a causa del docu-reality | ecco chi sarebbe

Un poliziotto ha perso il lavoro dopo aver partecipato a Temptation Island, ma è stato reintegrato grazie a una decisione del TAR. La vicenda ha fatto scalpore: il poliziotto era stato licenziato, ma il tribunale amministrativo ha deciso di annullare il provvedimento e di farlo tornare in servizio. La notizia ha fatto discutere tra colleghi e cittadini, che si chiedono se la partecipazione a un reality possa davvero influire sulla carriera di un pubblico ufficiale.

Un poliziotto è stato licenziato dopo la partecipazione a Temptation Island ma riammesso in servizio grazie a una sentenza del TAR: ecco cosa sappiamo finora. Nelle ultime ore ha fatto molto discutere la vicenda che coinvolge un agente della Polizia di Stato ed ex partecipante di Temptation Island. Il capo della Polizia, Vittorio Pisani, aveva disposto il licenziamento di un assistente capo coordinatore colpevole di aver partecipato senza autorizzazione, insieme alla fidanzata, all'edizione estiva 2024 del docu-reality di Canale 5. La notizia, riportata da Open, sta facendo discutere per i suoi risvolti disciplinari e giuridici.

