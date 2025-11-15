Tempesta d’amore trame dal 17 al 21 novembre 2025 | Erik pensa a Nicole guai di salute per Ana

Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 17 al 21 novembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori troveremo Erik, che non riuscirà a togliersi dalla testa Nicole, e Ana, alle prese con problemi di salute seri. Scopriamolo insieme cosa accadrà. Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali: Erik pensa a Nicole. Erik tenta di dimenticare Nicole concentrandosi sulla moglie Yvonne, ma un sogno rischia di rovinare i suoi propositi. Sempre più a disagio con la moglie, Vogt fa di tutto per evitarla. Ma una nuova brutta avventura attende la coppia, che si ritrova nei guai insieme a Nicole e Michael a causa dello shuttle rubato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

