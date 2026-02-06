Telese disagi alla scuola media | Bozzi chiede chiarimenti

6 feb 2026

A Telese Terme, i genitori degli studenti della scuola media sono preoccupati per i disagi causati dai lavori in corso nei bagni della scuola. Molti segnalano difficoltà nell’uso dei servizi igienici e chiedono chiarimenti alle autorità scolastiche. La situazione ha generato malcontento tra famiglie e insegnanti, che si aspettano interventi immediati per risolvere i problemi.

Preoccupazione e malcontento a Telese Terme, dove sarebbero in corso lavori all’interno dei bagni della Scuola Media. Interventi che, secondo quanto segnalato da diversi genitori, starebbero creando disagi significativi agli alunni e alle loro famiglie. Alcuni genitori riferiscono di aver deciso di andare a riprendere i propri figli durante l’orario scolastico per evitare che fossero esposti a polveri e ad altre problematiche legate alla presenza del cantiere. Tra le criticità segnalate vi è anche la difficoltà, per gli studenti, di utilizzare i servizi igienici a loro dedicati, con il conseguente utilizzo dei bagni riservati ai docenti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

telese disagi alla scuola media bozzi chiede chiarimenti

© Fremondoweb.com - Telese, disagi alla scuola media: Bozzi chiede chiarimenti

