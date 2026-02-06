Teatro Vittorio Emanuele in concerto Chiara Civello

Domenica 8 marzo alle 17,30 il Teatro Vittorio Emanuele ospita il concerto di Chiara Civello. La cantante porta sul palco la sua voce accompagnata da chitarra e pianoforte. Con lei, sul palco, ci sono Stefano Costanzo alla batteria e percussioni, Marco Aquarelli alla chitarra, Livia De Romanis al violoncello e Simone Alessandrini al sassofono. La serata promette un mix di sonorità diverse, in un teatro che si prepara ad accogliere il pubblico per un appuntamento musicale.

