Chiara Civello live in acustica per il concerto di Natale dell’Università di Foggia

Foggiatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 18 dicembre alle 20 presso l’Aula Magna dell’Ateneo Valeria Spada, concerto di NataleAcustica’, un evento speciale che vedrà protagonista Chiara Civello, una delle voci più raffinate e internazionali della scena musicale italiana. L’artista si esibirà accompagnata dal talento di Livia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

