Chiara Civello live in acustica per il concerto di Natale dell’Università di Foggia
Giovedì 18 dicembre alle 20 presso l’Aula Magna dell’Ateneo Valeria Spada, concerto di Natale ‘Acustica’, un evento speciale che vedrà protagonista Chiara Civello, una delle voci più raffinate e internazionali della scena musicale italiana. L’artista si esibirà accompagnata dal talento di Livia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Chiara Civello, «Sono come sono»: jazz, bossa nova, pop, il live all'Auditorium - «Ben trovati e auguri a tutte le donne», dice dal palco della sala Petrassi all'Auditorium Parco della Musica, Chiara Civello. Secondo video.corriere.it
CHIARA CIVELLO - Chiara Civello, sofisticata cantautrice polistrumentista romana che si divide tra Italia, Stati Uniti e Brasile, propone una musica crossover, ibridazione di generi e stili. Segnala leggo.it
Chiara Civello: «Sempre Così è un mix tra musica, poesia e cinema» - Il nuovo spettacolo della cantautrice romana, attualmente in tour nei teatri italiani, prende il nome dalla sua ultima canzone, ispirata a un brano della poetessa Patrizia Cavalli, recentemente ... Come scrive panorama.it