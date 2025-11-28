Ok al parco dell' Idrogeno a Porto Marghera | approvata la variante

Il consiglio comunale di Venezia ha dato il via libera alla variante finalizzata alla realizzazione del “parco” dell'idrogeno e delle energie innovative e rinnovabili a Porto Marghera, che segue l'approvazione dell'impianto Eni per il rifornimento dei bus a idrogeno ordinati dal comune.Clicca qui. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

