Teatro Sala Molière di Pozzuoli si è conclusa la VI edizione di Cinemagma 2026

Questa sera al Teatro Sala Molière di Pozzuoli si è chiusa la sesta edizione di Cinemagma. La rassegna, dedicata ai film indipendenti, si è conclusa con un grande successo di pubblico. Giuseppe Borrone, che ha curato la direzione artistica, ha visto ancora una volta un'ampia partecipazione di appassionati e registi emergenti. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più importanti per il cinema d’autore nella zona.

Si è conclusa la VI edizione di Cinemagma, la rassegna di film indipendenti con la direzione artistica di Giuseppe Borrone. Al corto di Emanuele Vicorito va anche il premio al miglior montaggio, intitolato alla memoria di Raimondo Crociani e assegnato a Mirko Platania. Il premio alla migliore attrice, dedicato a Cetty Sommella, è stato aggiudicato a Clelia Cicoria, protagonista del cortometraggio Dolly Make Up, di Giuliana Boni. Miglior attore è risultato Renato Carpentieri, per l'interpretazione del cortometraggio Camera con vista, di Mario Porfito. Camera con vista vince anche il premio del pubblico al miglior cortometraggio, assegnato dagli spettatori del festival.

