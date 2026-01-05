Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli arriva la VI edizione di Cinemagma
Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli torna la VI edizione di “Cinemagma”, la rassegna dedicata ai film indipendenti. La selezione, curata dallo storico del cinema Giuseppe Borrone, offre un’occasione per scoprire opere di talento e prospettive diverse nel panorama cinematografico. Un appuntamento che valorizza la varietà e la qualità del cinema indipendente, promuovendo incontri culturali e riflessioni sul cinema contemporaneo.
Nel Teatro Sala Molière di Pozzuoli arriva “Cinemagma”, la rassegna di film indipendenti selezionati dallo storico del cinema Giuseppe Borrone. Da giovedì 8 gennaio a giovedì 5 febbraio 2026, torna, come per ogni stagione, nel Teatro Sala Molière di Pozzuoli (in ArtGarage – Via Bognar, 21) diretto da Nando Paone, “Cinemagma”, la rassegna di film . 🔗 Leggi su 2anews.it
