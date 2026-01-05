Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli arriva la VI edizione di Cinemagma

Al Teatro Sala Molière di Pozzuoli torna la VI edizione di “Cinemagma”, la rassegna dedicata ai film indipendenti. La selezione, curata dallo storico del cinema Giuseppe Borrone, offre un’occasione per scoprire opere di talento e prospettive diverse nel panorama cinematografico. Un appuntamento che valorizza la varietà e la qualità del cinema indipendente, promuovendo incontri culturali e riflessioni sul cinema contemporaneo.

